Doppio movimento in uscita in casa Sampdoria: in questi ultimi minuti infatti i blucerchiati hanno perfezionato due cessioni per quanto riguarda la difesa. Si tratta di Vasco Regini e Maxime Leverbe, indirizzati rispettivamente a Spal e Cagliari.



Regini andrà a Ferrara in prestito con diritto di riscatto, e alla corte di Semplici ritroverà l'ex compagno Viviano. Secondo Sky Sport invece Leverbe si trasferirà al Cagliari, dato che i sardi avevano potuto seguirlo da vicino già l'anno scorso, quando giocava nell'Olbia. Il difensore classe 1997 dovrebbe poi essere girato nuovamente all'Olbia.