Alla fine Dawidl'ha spuntata: la sparata di ieri, in cui annunciava di voler lasciare la Sampdoria per non tornare mai più sembra aver dato i suoi frutti perchè il calciatore si trasferirà a breve al. E' stata la stessa Samp a fare dietrofront, anche se i blucerchiati sono rimasti sorpresi dallo sfogo. Sino a quel momento infatti il centravanti polacco non aveva mai dato segni di insofferenza in merito alla sua situazione. Trattandosi di un'intervista non autorizzata oltretutto è in arrivo unaper l'ex Lech Poznan.Ad influire nella sua scelta della Bundesliga è stato anche il fatto che la compagna sia incinta. Dusseldorf è decisamente più vicina a Poznan, motivo in più per preferire l'ipotesi Bundesliga alle soluzioni in Serie A. Ieri mattina, scrive Il Secolo XIX, Kownacki ha liberato l'armadietto di Bogliasco per trasferirsi in Germania. La Samp ha accettato un prestito oneroso da, più un diritto di riscatto da parte del Fortuna Dusseldorf dida esercitare a giugno.