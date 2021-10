Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, parla di possibili colpi nel mercato di gennaio al Secolo XIX: "Le scelte di chi gioca e come gioca sono di D'Aversa e io lo pago perché le faccia ci mancherebbe che dopo appena sette turni, alcuni oggettivamente molto ben giocati come contro l'Inter, io lo convocassi per criticarlo. Lui e i miei giocatori stanno facendo benissimo e se qualcuno non è ancora al meglio lo sarà presto, non tutti hanno gli stessi tempi. Semmai vi dico che con il tecnico stiamo pensando a come provare ad alzare l'asticella a gennaio, altro che crisi…".