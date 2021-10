Oggi il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero tornerà a vedere la squadra, che non incontra dalla scorsa settimana. Il numero uno blucerchiato non era a Cagliari, si è fatto ragguagliare dal ds Faggiano ma ieri in serata è arrivato a Genova, dove resterà fino alla partita con lo Spezia.



Per oggi è prevista una seduta mattutina, e secondo Sampnews24.com Ferrero sarà presente al Mugnaini per seguire da vicino la preparazione alla sfida di venerdì e nel contempo incontrare squadra e allenatore.