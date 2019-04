Dichiarazioni importanti, quelle rilasciate dal presidente della Sampdoria Massimo Ferrero al termine del consiglio di amministrazione che si è tenuto questa mattina a Corte Lambruschini. Tra approvazione del bilancio (che segnerà un utile di oltre 10 milioni), voci sul futuro e conferme a Giampaolo, il numero uno blucerchiato ha toccato parecchie tematiche estremamente interessanti del mondo Samp.



All'uscita del cda, Ferrero sembra particolarmente raggiante: "Sono molto soddisfatto ma non posso dirvi il numero perché lo vedrete quando sarà pubblicato. Più di 10 milioni? Lo ha detto lei..." ha risposto alla giornalista di Telenord presente dalla sede della Samp.



Interessante la battuta sul futuro, che lascia spazio a varie interpretazioni: "Voi sapete sempre tutto, non sapete che già ci sto pensando. Ho chiamato una chiromante". Ferrero ha inoltre confermato Giampaolo con una battuta: "Vuole che lo chiamo? Ha detto che resta. Defrel è venuto qui a far vedere le sue qualità. Non era apprezzato a Roma ed è venuto alla Samp, sta dimostrando il campione che è. Vuole rimanere alla Samp? Allora - conclude - siamo in due a volerlo."