Una delle novità della Sampdoria 2021-2022 è rappresentata dalla formazione femminile blucerchiata, attualmente in ritiro a Saint Vincent. Ieri, la formazione Women doriana è stata raggiunta dal presidente Massimo Ferrero, accompagnato dal consulente Gianni Panconi e da Marco Palmieri, responsabile del settore femminile blucerchiato.



Il Viperetta, riporta Il Secolo XIX, si è intrattenuto a colloquio con il capitano Stefania Tarenzi e con le giocatrici Giada Lopez e con Yoreli Rincon. “Dovete essere orgogliose di rappresentare la Sampdoria e Genova” sarebbero le parole del presidente blucerchiato. “Dovete scendere in campo senza farvi condizionare dall’ansia del risultato, ma per divertirvi. E crescere tutte insieme. Questo è il primo passo di un percorso nuovo”