Tra una voce legata all’ingresso in società di Barnaba e un’Assemblea dei soci cruciale per il futuro della Sampdoria, anche l’ex presidente Massimo Ferrero sembra impegnato per ritornare in sella alla società blucerchiata. In questi giorni il Viperetta, che secondo Il Secolo XIX non sarà presente all’Assemblea, risulta particolarmente attivo sul fronte finanziamenti.



L’imprenditore romano starebbe cercando un aiuto economico per i conti della Sampdoria, tramite contatti quotidiani vari possibili finanziatori, alla ricerca di un sostegno economico per i conti della Sampdoria. Oltretutto, in società pare esserci apprensione per la vicenda della rateizzazione dei debiti fiscali. Sarà un altro appuntamento dirimente per il futuro doriano.