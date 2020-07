Massimo Ferrero è alle prese con la situazione dei concordati legati alle due aziende di famiglia, la Eleven Finance e la Farvem, su cui pende istanza di fallimento. La strategia del presidente della Sampdoria è come sempre quella di prendere tempo. La scadenza per il Viperetta è quella di venerdì, quando dovrà presentare al Tribunale fallimentare di Roma i piani di rientro per le due società che hanno chiesto il concordato.



Il Secolo XIX fa sapere che gli avvocati del Viperetta hanno chiesto un’ulteriore proroga tra uno e tre mesi, sempre legata allo stop da Covid, ma se Ferrero non la otterrà dovrà presentare al Tribunale un piano credibile per il rientro dei crediti in sofferenza.