L'ex presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha rilasciato alcune dichiarazioni al termine della trattativa per la cessione del club al gruppo Radrizzani-Manfredi:



"Andrea è un bravo ragazzo, gliela lascio. Ha tante idee, tanti progetti. Io ho fatto di tutto per cedere la Sampdoria. La Sampdoria è nove anni della mia vita, non l'ho lasciata nelle condizioni di adesso, per gli ultimi mesi chiedete a altri... me l'hanno espropriata... al trust sono andati pochi soldi e io non ho preso niente. Ferrero va ringraziato..." ha detto a Il Secolo XIX.



"L'ho fatto per i padri di famiglia, per tutti coloro che rischiavano di restare senza lavoro. Altrimenti facevano la fine del gatto. Io ho un cuore grande. Il tempo giudicherà e un giorno mi rimpiangerete. I tifosi però adesso mi dimenticassero... anche se ce n'è qualcuno che mi vuole sempre bene. E tanti altri sono stati certamente imbeccati da qualcuno che sta cercando di difendere il suo posticino. Ma un giorno la verità verrà a galla. Perché non è stato Ferrero il male della Sampdoria."