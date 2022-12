L'eventualità di un ritorno di Massimo Ferrero alla Sampdoria si fa sempre più alta. Da giorni infatti a Genova circolano indiscrezioni relative al Viperetta, che sarebbe a caccia di finanziamenti per tornare in controllo del club.



Al momento, scrive Il Secolo XIX, Ferrero non penserebbe di assumere incarichi ufficiali alla Sampdoria. La sua idea sarebbe reperire fondi, fare calciomercato, mantenere il club in Serie A e poi venderlo alle sue condizioni, rimanendo esterno alla Sampdoria almeno nella fase iniziale.