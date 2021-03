Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero ha disertato la partita tra la sua squadra e l'Atalanta. Il numero uno blucerchiato era all'estero, e sarà assente anche domani per il Derby della Lanterna. Il Viperetta probabilmente rientrerà in Italia soltanto al termine della settimana.



Nonostante l'assenza, Ferrero ha voluto far sentire la sua voce alla squadra. L'imprenditore romano, svela La Repubblica, ha chiamato il tecnico per conoscere i motivi alla base della sconfitta con i bergamaschi e per conoscere l'umore e le sensazioni dello spogliatoio.