La situazionesta vivendo alcuni sviluppi paradossali. L'ultima notizia in ordine cronologico riguarda Massimo, al lavoro per tornare in sella e, soprattutto, pronto a contestare l'ultimo anno di gestione economica della società. Ma andiamo con ordine.Ieri, scrive Il Secolo XIX, i legali di Massimo Ferrero hanno ricevuto la comunicazione dal Tribunale di PaolaL'opinione diffusa era che fosse già scaduta il 6 dicembre, giorno del suo arresto a Milano, in realtà così non era e da oggi Ferrero potrebbe teoricamente tornare a ricoprire qualunque ruolo in qualunque società. E da tempo pare che il Viperettaaspetto abbasstanza curioso considerando la situazione di partenza lasciata il giorno del suo arresto.Comunque,per fare il punto della situazione e affrontare proprio questi temi. Nel frattempo, Ferrero attraverso la capogruppo Holding Max sta portando avanti una trattativa di finanza strutturata. Il suo obiettivo sarebbe quello di ottenere la concessione di una linea di credito, cedendo in cambio una percentuale di azioni della Sampdoria come pegno.Ferrero avrebbe avutofondo specializzato in tali operazioni, dal momento che recentemente ne ha condotta una molto simile con l'Inter di Zhang. Oltretutto, Oaktree si appoggia a Banca Progetto, guidata da una vecchia conoscenza del mondo Sampdoria, quel Paologià presente nel CdA con Ferrero. L'obiettivo del Viperetta sarebbe quello di ricapitalizzare la società entro il mese prossimo per ripatrimonializzarla ed eventualmente cederla. Una parte del finanziamento andrebbe anche sul mercato.