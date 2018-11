Il derby di domenica sera non era certamente l'ultima spiaggia per Marco Giampaolo, ma un'eventuale sconfitta nella stracittadina avrebbe complicato non poco i piani dell'allenatore della Sampdoria, peggiorando ulteriormente una crisi di risultati già cominciata da qualche settimana dopo le sconfitte con Milan, Torino e Roma. L'1-1 rimediato dai blucerchiati contro i 'cugini' rossoblù ha invece sortito il risultato opposto, rinsaldando la posizione del tecnico sulla panchina doriana.



Nel post partita, scrive l'edizione genovese de La Repubblica, il presidente Massimo Ferrero è sceso negli spogliatoi. Il patron della Samp viene descritto come 'teso' e 'provato' dall'emozione del match, ma non arrabbiato per il risultato, come qualcuno aveva lasciato intendere nelle ore immediatamente successive alla gara. Ferrero ha fatto i complimenti alla squadra, ribadendo la sua fiducia a Giampaolo. Fiducia che è stata confermata il giorno dopo anche dalla dirigenza in toto, a cominciare da Osti che ha definito "l'ultimo dei pensieri" la possibilità di un esonero del tecnico, che resta saldo sulla panchina della Samp.