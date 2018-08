E' un ultimo giorno di mercato febbrile per la Sampdoria, che sta per chiudere un doppio colpo molto importante per la formazione di Marco Giampaolo. In arrivo a Genova infatti c'è Simone Zaza, ma l'attaccante ex Juve non sarà l'unico innesto oggi: ad un passo dal club blucerchiato c'è anche Lorenzo Tonelli del Napoli.



La Samp infatti dopo un lungo braccio di ferro ha accettato le condizioni del club azzurro: prestito con obbligo di riscatto, 'mascherato' da diritto. I blucerchiati infatti dovranno acquistare Tonelli se in campionato raggiungerà un certo numero di presenze (dovrebbero essere 20): a quel punto, il diritto di riscatto si tramuterà in obbligo.



Per chiudere le due operazioni si è mosso direttamente Massimo Ferrero. Pochi minuti fa il numero uno di Corte Lambruschini è arrivato a Milano, per portare alla fumata bianca in prima persona le trattative relative a Zaza e Tonelli.