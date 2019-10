Massimosi schiera in difesa di Edoardo. Dopo la contestazione nei confronti dell'ex numero uno della Sampdoria, l'attuale presidente blucerchiato era già intervenuto ieri a sostegno dell'imprenditore genovese . Un concetto rimarcato oggi: "Penso che quella sampdoriana sia una tifoseria di eccellenza, con un. Gente che ci mette la passione e il cuore. Andare l’altra notte sotto casa di Edoardo GarroneNon posso farci nulla se il presidente Ferrero non è simpatico a molti di loro, ma mi sembra comunque un po’ inopportuno andare a disturbare la famiglia Garrone e Mondini. Che ha fatto, fa e farà sempre il bene di Genova e della Sampdoria, per la quale c’è sempre stata, e dimostrerà di essere anche in questo frangente a disposizione, lo dice la storia non io" ha detto a La Gazzetta dello Sport."Edoardo Garrone è un uomo di spessore, dove sta scritto che, siccome me l’ha ceduta, ora si debba comportare così? Per me si tratta di un colossale misunderstanding e non ne parlo. La Sampdoria, oggi è di proprietà della mia famiglia e io ne sono il presidente. Garrone è il primo tifoso., quando vi sono di mezzo i bambini non si dicono e non si fanno certe cose" ha aggiunto poi Ferrero.Il Viperetta ieri si era detto disposto ad incontrare il tifo doriano. E preannuncia i concetti che è pronto a riproporre ai tifosi: "Se queste persone che contestano hanno qualcosa da dire, si rivolgano a me, non a lui,come ha ben detto Ranieri durante la presentazione rimangono 93 punti a disposizione nelle prossime 31 gare di campionato a partire da domenica” ha concluso.