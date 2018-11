Il derby della Lanterna ha lasciato soddisfatti per metà i tifosi della Sampdoria. Logicamente tutti i sostenitori doriani avrebbero preferito strappare l'intera posta in palio ai cugini rossoblù, ma il pareggio con il Genoa è stato utile per la classifica, per il morale e pure per le... statistiche.



Marco Giampaolo, ad esempio, ha raggiunto due allenatori del calibro di Sven-Göran Eriksson e Adolfo Baloncieri, gli unici due tecnici capaci nella storia della Sampdoria di ottenere cinque risultati utili consecutivi nei derby. Il mister svedese, tra il 1992-1993 e il 1996-1997, ci riuscì nelle prime cinque stracittadine, con il bilancio di due vittorie e tre pareggi. Eriksson uscì sconfitto soltanto dal sesto confronto. Percorso inverso quello di Baloncieri, a cavallo tra il 1947 e il 1950. Il tecnico di Castelceriolo perse il primo derby, poi inanellò due vittorie e tre pareggi. Marco Giampaolo però ha fatto meglio 'ai punti: l'attuale allenatore ha portato a casa tre successi e soltanto due segni "X".



Media invidiabile anche quella del patron Ferrero: da quando il Viperetta è presidente della Sampdoria, ha vissuto nove derby. Cinque li ha vinti, tre pareggiati e solo uno perso, quello con Montella, realizzando un piccolo record di otto risultati positivi su nove incontri.