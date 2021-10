Il futuro di Massimo Ferrero passa anche dai Tribunali, e in particolare da quello di Roma. La giornata di domani, in questo senso, sarà cruciale per il presidente della Sampdoria e per Eleven Finance, la società immobiliare appartenente alla famiglia del Viperetta e a rischio fallimento. Infatti nella Capitale si terrà l’udienza, relativa al procedimento risalente allo scorso 27 settembre, quando i commissari giudiziali hanno accolto la denuncia di un creditore, non soddisfatto del Piano di rientro presentato dal commercialista Gianluca Vidal.



Secondo Il Secolo XIX il debito concreto di Ferrero con gli svedesi di Hoist, la società che ha sollevato il problema, sarebbe di circa 7-8 milioni di euro. Se il Tribunale si pronuncerà a favore di Ferrero, si riaprirà il discorso del concordato, viceversa Vidal sarà costretto a rivedere il Piano di rientro oppure ad accettare la procedura fallimentare per Eleven Finance.