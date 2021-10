Diciamo la verità,. Non un Italia-Germania 4-3, di sicuro. E non è stata neppure una bellissima Samp. Anzi. Però, ad un certo punto, chissenefrega. Vincere ieri valeva troppo. Perdere la gara con lo Spezia, a livello di classifica, si sarebbe rivelata una vera e propria batosta e probabilmente, al netto delle dichiarazioni infrasettimanali stranamente forbite di Ferrero, avrebbe significato esonero per D’Aversa. O quantomeno avrebbero reso molto traballante la sua sedia.Penso se ne sia reso conto benissimo il mister. Ecco spiegati, in maniera piuttosto semplice, gli ormai celebri 7 difensori finali. Non c’è nulla di male, per carità. Dovessi tenermi io il lavoro, farei lo stesso. Certo, l’infortunio iniziale di Verre - quanto è sfortunato, quel ragazzo - ha complicato i piani tattici dell’allenatore, che però in quel momento, ossia Dragusin, alzando contemporaneamente Bereszynski sulla linea di centrocampo e spostando Candreva a sinistra. In tale situazione, D’Aversa ha intrapreso consapevolmente la politica conservativa. Avrebbe potuto mettere in campo ad esempio semplicemente Depaoli come esterno destro, impiegando Candreva a sinistra. C’era anche l’opzione del giovane Ciervo in panchina, da utilizzare come esterno. Eppure, il tecnico ha preferito un centrale adattando un terzino ad ala,Il primo e unico obiettivo del Doria era portare via i tre punti, il resto contava proprio poco. D’Aversa l’ha interpretata così, ed è stato premiato. Lo Spezia, sfortunato, martoriato da un sacco di assenze e praticamente costretto a saltare la preparazione causa Covid, è però poca cosa a livello di individualità degli elementi.. I giocatori blucerchiati, superiori ai colleghi bianconeri, hanno vinto praticamente ogni duello singolo. I gol si sono concretizzati per una punizione insidiosa di Candreva, e una bella azione sempre sull’asse tra l’87 blucerchiato e Gabbiadini. A proposito di Manolo, sembra ancora al 70%, ma quanto pesa per la Samp? Il suo stile di gioco è ciò che più mancava al reparto avanzato, la sua assenza si è rivelata parecchio pesante. Comunque, trovato il doppio vantaggio, la Samp ha deciso di tirare il freno a mano, perlo Spezie e difendere. Ci è riuscita, va benissimo così.La ripresa fotografa in maniera perfetta questa annotazione:cercando di scardinare il fortino blucerchiato, invano perché Colley e compagni sono stati in grado tutto sommato di mantenere intatta la solidità della retroguardia. Soltanto la prodezza balistica di Verde ha bucato Audero, a tempo praticamente scaduto. Certo, l’inserimento a getto continuo di difensori può aver aiutato, la Samp ad un certo punto difendevama pazienza. Oggi ce ne facciamo una ragione.Il Doria, mi pare evidente, è ancora in alto mare per quanto riguarda la ricerca di un gioco e degli automatismi giusti.. La Samp, per limitare il passivo dei gol, ha dovuto costruire una vera e propria linea Maginot, abbandonando completamente il possesso palla allo Spezia (29% a 71%), concedendo ai bianconeri 17 tiri, di cui 7 in porta, contro le 6 conclusioni con soltanto 2 nello specchio dei padroni di casa. La squadra di Motta ha completato 544 passaggi, a fronte dei 170 dei genovesi, mentre il Doria primeggia per lanci lunghi (20) e recuperi (66 a 25). Con i dati potremmo andare avanti all’infinito, ma ritengo che già così rendano perfettamente l’idea di quanto sia ancora, compatta eppure capace di proporre calcio e gioco.Con nove punti, a Bogliasco adesso si respira meglio, e la prospettiva della doppietta Atalanta-Torino in quattro giorni spaventa un po’ meno. Certo, D’Aversa ha optato per scelte conservative ma anchenon guasterebbe: ieri mancavano Thorsby, Damsgaard e Ekdal, a cui si è aggiunto Verre. Praticamente, un’ecatombe a centrocampo. Comunque, non so se il mister riproporrà lo stesso atteggiamento con l’Atalanta. Potrebbe rivelarsi un suicidio. Ma per un paio d’ore godiamoci i tre punti. Per dirla alla Macchiavelli, il fine giustifica i mezzi.