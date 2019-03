Tra campo e mercato, con sogni di Europa non ancora sopiti: il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero si gode il momento dei blucerchiati, che si sono rilanciati grazie al successo ottenuto con il Sassuolo con uno straordinario Fabio Quagliarella. "Fabio si commenta da solo. Sta vivendo la sua seconda giovinezza, sono fiero di averlo preso" ha detto il patron doriano. Il Viperetta ha poi raccontato come è nata l'idea di riportarlo a Genova dal Torino: "Perdemmo a Bologna, poi chiamai Cairo. Credo si sia pentito di averlo dato via. Quagliarella è felice, si allena, fa il calciatore vero. Non si è mai montato la testa ed ecco i risultati". Diverso invece il caso di Schick: "Un campione inespresso, ha trovato subito un ambiente ostile. Poi guadagna troppo, i giocatori si montano la testa" riporta Primocanale.



Ora Ferrero crede anche all'Europa. E allontana le voci su Marco Giampaolo, accostato proprio alla Roma e pure all'Inter e alla Fiorentina: "L'Europa ce la meritiamo. E' lo stimolo per i calciatori. Abbiamo un grande allenatore, Giampaolo, che rimarrà con noi. Sono stato attaccato anche quando ho preso lui. Ha due anni di contratto ed è roba mia". Ferrero inoltre recentemente aveva anche provato ad assicurarsi lo stadio Flaminio di Roma. Sotto questo aspetto, trapela un po' di delusione dalle parole del numero uno di Corte Lambruschini: “Nessuno mi ha risposto. E' anche poco rispettoso. Lotito è uno degli uomini più capaci ed odiati e non gliene frega niente del Flaminio. Lo hanno proposto a lui e ha detto no. E allora perché non me lo danno? Ho 400 ragazzini - conclude - che devono giocare nei campi della Polizia".