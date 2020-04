Dalla ripresa del campionato alle decisioni di Lega, passando per un ringraziamento alla famiglia Garrone e un tributo a Paolo Mantovani. Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero si è reso protagonista di un lungo intervento all'emittente genovese Telenord, analizzando parecchie tematiche del momento.



Si comincia dalle decisioni della Lega Serie A: "​Stiamo facendo belle riunioni, ci confrontiamo tutti i giorni e siamo uniti per risolvere questo problema" attacca Ferrero. "Siamo venti imprenditori, ma anche presidenti che hanno una grande responsabilità. Siamo tutti consapevoli che è complicato ripartire. Non parliamo solo di riduzione degli stipendi, cerchiamo soluzioni".



Il Viperetta ha parlato anche dell'accoglienza riservatagli dalla città: "​Genova mi ha accolto con amore e calore sei anni fa. In piccola parte mi sono unito alla loro forza. I genovesi e tutti gli italiani riusciranno a rialzarsi e combattere questa guerra contro qualcuno che non si vede. Il virus si combatte solamente stando a casa. Ha cambiato noi, ma non l’orgoglio di una paese che si risolleverà". "​Genova ha genovesi di grande spessore, famiglie importanti che nel momento del bisogno sono pronte a dare una mano" ha aggiunto poi. "Mi riferisco alle famiglie Garrone e Mondini, che vorrei ringraziare".



Oggi invece sarebbe stato il compleanno di Paolo Mantovani. Ferrero ha tributato così un pensiero al presidente della Samp dello scudetto: "​Voglio dedicare un pensiero a Paolo Mantovani. Mi sarebbe piaciuto averlo qui, non ho avuto la fortuna di stringergli la mano e conoscerlo" conclude il Viperetta.