Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato dagli studi di Sportitalia della possibile cessione del club: "Se sto per vendere? No. Ognuno deve difendere il proprio lavoro, ma sono sei mesi che dicono che vendono. Io oggi a Londra? No, ero all'ombra, in un ristorante a Milano. Io lavoro tutto il giorno per la Sampdoria, sono dispiaciuto che mi trattano a pesci in faccia. Vialli? L'ho conosciuto al 'Ferraris' il mio primo nno. L'avvocato Romei ha incontrato alcuni rappresentanti di Vialli. Io sono andato a New York, ma offrirono 45 milioni e ho rifiutato. Il valore della Sampdoria è tra i 160 e i 170 milioni. Sono pronto a cedere la Sampdoria, ma in mani che proseguano il mio percorso.



SUL PALERMO - "Certo che lo voglio, i miei tifosi non mi vogliono più, mi dicono di andare via.



SU PRAET - "Fiorentina o Milan? Se le corsie preferenziali sono esatte, Praet dovrebbe andare al Milan, Giampaolo era innamorato di lui e l'anno scorso mi chiese di non cederlo".



SU ANDERSEN - "E' stato venduto oggi al Lione: le cifre sono 24 milioni di euro più sei di bonus".​



SU LAMMERS - "La trattativa non è più in piedi, perchè siamo arrivati tardi".



SU HURTADO - "Siamo in trattativa. Chiedono tanti soldi, lui deve ancora dimostrare qualcosa. Chiedono 9 milioni, ma serve il prezzo giusto.



SU MALINOVSKYI - "Ci stiamo parlando, ci interessa tanto".



SU GIAMPAOLO - "E' un grande allenatore, farà bene. Si dovrà ambientare un po'".



SU DI FRANCESCO - "Credevo in lui, gli ho fatto la corte come se fosse stata una donna".



SU TOTTI - "Gli faccio proposte ogni giorno, ma non si sposterà da Roma".



SU DE ROSSI - "Anche lui lo porterei tutta la vita, ma credo non si sposti. E' faticoso spostarsi da Roma".