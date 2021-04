Nelle prossime settimane, in casa Sampdoria si continuerà a parlare a lungo della questione rinnovo tra Claudio Ranieri e il club blucerchiato. In questi giorni infatti è atteso il faccia a faccia tra il tecnico romano e il presidente Massimo Ferrero, durante il quale il Viperetta dovrebbe proporre al tecnico la sua offerta definitiva.



Ieri, secondo Il Secolo XIX, Ferrero ha raggiunto nel tardo pomeriggio la squadra in ritiro, in vista della partita con il Crotone. Il presidente doriano curiosamente si è mosso in aereo da Roma a Lamezia Terme, poi ha proseguito in auto. Ferrero ha cenato insieme a Ranieri, presenti anche il direttore sportivo Carlo Osti e il responsabile dello scouting Pecini, entrambi in scadenza alla pari del tecnico, ma l'argomento rinnovo sarebbe stato soltanto sfiorato brevemente.