Emergono dettagli sul viaggio del presidente Massimo Ferrero negli Stati Uniti, dove il numero uno della Sampdoria è volato in questi giorni per incontrare faccia a faccia Jamie Dinan, il proprietario e fondatore di York Capital interessato a rilevare a titolo personale il club blucerchiato. Rispetto a quanto emerso ieri, il patron doriano non è partito in compagnia del direttore operativo Bosco, e non sarà raggiunto dall'avvocato Romei, che sta seguendo la vicenda in costante contatto telefonico da Roma.



Ferrero secondo l'edizione genovese de La Repubblica sarebbe in compagnia di un gruppo di esperti di Mediobanca, l'advisor scelto a suo tempo per occuparsi delle offerte. Lo scopo del viaggio, che lo porterà anche a Miami, in California e in Florida, sarebbe quello di conoscere di persona Dinan, per trovare l'eventuale intesa definitiva. Si è arrivati ad un punto decisivo, in cui le parti cercheranno di capire se è possibile arrivare ad un'intesa. Al faccia a faccia - che secondo il quotidiano potrebbe anche già essersi concluso, considerando il fuso orario di New York - non parteciperà neppure Gianluca Vialli, rimasto a Londra in attesa di novità. Per quanto riguarda le cifre, Ferrero vorrebbe 100 milioni più la copertura dei debiti, mentre il rilancio Vialli sarebbe arrivato a 65-70 di parte fissa, più i debiti e un'altra quota variabile che dovrebbe far salire la parte fissa di una decina di milioni. La sensazione quindi è che basti un piccolo sforzo finale per arrivare alla fumata bianca. Difficile però in caso di mancato accordo che possa rientrare in corsa Aquilor, stizzito dal rinvio di Ferrero.