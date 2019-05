I 'cinguetti' su Twitter dell'ex presidente dellaEnricorecentemente avevano sollevato a Genova parecchi polveroni, quasi tutti inerenti alla vicenda della cessione della società. L'apoteosi era stata raggiunta il 29 marzo, quando in tweet del figlio dell'indimenticabile Paolo aveva portato l'adrenalina della città a vette altissime, tanto da causare anche un botta e risposta tra lui e il presidente Ferrero. In seguito a quell'episodio, Mantovani si era 'autocensurato' per un periodo, che ora sembra terminato. A rompere il silenzio ci ha pensato sabato sera lo stesso Mantovani con un post sul social network che ha subito generato numerosi interrogativi. Mantovani ha condiviso il link alla canzone di Frank Sinatra dal titolo ''. In molti hanno ricollegato il fatto all'ormai noto interesse del fondo York Capital (originario proprio della Grande Mela) per la Sampdoria. I più attenti hanno anche analizzato le prime frasi della canzone, che inizia con: "​Start spreadin' the news, I'm leavin' today. I want to be a part of it". In italiano, inizia a diffondersi la notizia, me ne vado oggi. Ne voglio far parte", leggendo un. Mantovani però, evidentemente molto ispirato, ha rincarato la dose, prima condividendonegli istanti immediatamente successivi alla conquista dello storico scudetto del 1990-1991 (ieri era l'anniversario), poi ha lanciato una stoccata al presidente delEnrico, che recentemente aveva bollato come 'buffonata' la sconfitta della Samp a opera dell'Empoli. "" ha scritto mentre i toscani rifilavano quattro reti ai granata, superando momentaneamente il Genoa in classifica e complicando la corsa salvezza dei rossoblù.