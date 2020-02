Massimo Ferrero continua il suo febbrile periodo di avvicinamento alle famose scadenze di marzo, che segneranno il futuro delle situazioni debitorie legate a due società di proprietà del Viperetta, la Farvem e la Eleven Finance. Entrambe hanno presentato richiesta di concordato al Tribunale di Roma, ed entrambe restano in attesa di conoscere la decisione dell'organo preposto, che si esprimerà il 21 e il 23 marzo. Nei prossimi giorni però Ferrero potrebbe essere chiamato a presentare un piano preventivo.



La settimana scorsa Eleven Finance ha trasmesso al Tribunale gli obblighi informativi richiesti, compresa una situazione finanziaria aggiornata dell'impresa e una relazione informativa ed esplicativa, spiega Il Secolo XIX, sullo stato di predisposizione della proposta di concordato e del piano di rientro.



Sono state fissate anche alcune scadenze intermedie, nelle quali il legale rappresentante della società, ossia Vanessa Ferrero, era tenuta ad aggiornare il Giudice in merito alla situazione finanziaria dell'impresa e sul concordato. Una è già passata (24 febbraio per Eleven Finance), l'altra è in programma il 3 marzo, per quanto riguarda Farvem. Si tratta di step tecnici, quindi non particolarmente difficili da superare.



Ad occuparsi della vicenda ci sono due avvocati, Ponti e Spadetto, più il commercialista di Ferrero, Vidal. Eleven Finance ha chiesto in sostanza ai creditori di quantificare i crediti. Ferrero sta facendo valutare anche i diritti dei film appartenenti alla società, e la lista del patrimonio immobiliare di Eleven Finance.