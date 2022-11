La grande paura dei tifosi della Sampdoria è che l'ex presidente Massimo Ferrero voglia tornare in sella al club di Corte Lambruschini. Il Viperetta infatti in questi giorni è diventato improvvisamente loquace dopo mesi di silenzio, e questa non può essere una coincidenza, considerando l'approssimarsi della scadenza del 6 dicembre, quando teoricamente potrebbe tornare in sella al club blucerchiato.



Secondo Sampnews24.com la strategia di Ferrero sarebbe proprio questa: l'annuncio del possibile ritorno con il Monza, la presenza allo stadio contro la Roma, le numerose interviste rilasciate nelle ultime giornate sembrerebbero tutti tentativi di 'stuzzicare' il CdA e spingere almeno un membro del Consiglio a rassegnare le dimissioni, cosa che causerebbe lo scioglimento dell'intero CdA e potrebbe spianare la strada ad un ritorno del Viperetta. Anche secondo La Repubblica questo rischio c'è.anche perché Lanna ha già pensato più volte alle dimissioni. Una possibilità è che le rassegni dopo l'approvazione del bilancio.