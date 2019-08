Massimo Ferrero, presidente della Sampdoria, ha parlato ai microfoni del Secolo XIX, tornando sulle voci in merito alla cessione di proprietà: "Embé? Senza moneta non si fa niente, io di questo ultimatum ho letto su internet come voi e non ne so niente, so solo quello che ho già detto e cioè che gli affari si fanno pagando i prezzi altrimenti è inutile discutere, semmai sono io che ho dato ultimatum…".