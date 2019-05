Dovranno attendere ancora qualche giorno Marco Giampaolo e i tifosi della Sampdoria, prima di conoscere il destino dell'attuale allenatore blucerchiato. Il blitz a sorpresa di Ferrero negli Stati Uniti per incontrare il fondatore di York Capital Jamie Dinan avrà da subito un primo effetto, perchè l'ormai arcinoto incontro tra il patron doriano e l'allenatore - che si sarebbe dovuto tenere in questi giorni, per diretta ammissione degli interessati - sarebbe slittato.



Probabile a questo punto che le parti si vedano a fine campionato, addirittura dopo il match con la Juventus in programma domenica al Ferraris. Giampaolo chiederà garanzie, e cercherà di capire anche il destino societario. Ferrero invece potrebbe proporre un prolungamento, aprendo un nuovo ciclo triennale dopo quello appena concluso. Il rapporto tra Ferrero e Giampaolo rimane solido, l'imprenditore romano sarebbe fortemente intenzionato a proseguire insieme al mister di Giulianova, ma la vicenda sarà legata anche ai progetti nel breve e medio periodo della Samp. Il tutto comunque dipenderà dall'esito del summit di New York. L'eventuale accordo per la cessione potrebbe infatti aprire scenari inaspettati.