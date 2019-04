Tra solidarietà e voci che si moltiplicheranno in questo finale di campionato, sarà un periodo molto impegnativo quello che si apprestano a vivere la Sampdoria e il suo presidente Massimo Ferrero. Il patron doriano, ai margini della presentazione di un evento di beneficenza che coinvolgerà Genova il 27 maggio, ha parlato anche delle tematiche più scottanti di casa blucerchiata. Si comincia, ovviamente, da Sabatini: "Non voglio parlare di Sabatini" ha tagliato corto il patron, prima di analizzare le prossime gare di campionato. "Noi dobbiamo pensare a vincere tutte le partite, nulla è perduto. Contro il Bologna c’è stato un incidente di percorso, domenica giochiamo contro la Lazio e mi auguro che Ferrero ottenga un risultato migliore di Lotito". Ferrero ha glissato anche con una battuta alla questione della cessione societaria: "Offerte nell’uovo? Sono astemio alla cioccolata".



Si è parlato anche di solidarietà, e della partita che vedrà coinvolta una formazione mista di giocatori di Samp e Genoa contro alcuni ex calciatori: "Genova ha perso tutto, ma non la dignità" ha detto Ferrero. "Il calcio è un trasmettitore di energia, per cui faccio un appello all’Italia sensibile, che lavora: se vedo lo stadio pieno offro da mangiare a tutti. Venti euro non tolgono niente a nessuno, ma sono un contributo per ricostruire la città" riporta Sampnews24.com.