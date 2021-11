La scaramanzia, si sa, fa parte del mondo del presidente della Sampdoria Massimo Ferrero. Per questo motivo il Viperetta, come già fatto prima della trasferta a Salerno in un ristorante di Chiavari, offrirà questa sera alla squadra di D'Aversa una cena per caricare i giocatori e fare gruppo in vista del match con il Verona.



Quasi tutta la Sampdoria si riunirà questa sera ad un tavolo. Cambierà la location, non più Chiavari, ma non la sostanza. Ferrero, scrive Il Secolo XIX, coglierà l'occasione per rivolgere alla squadra un discorso motivazionale.