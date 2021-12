Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero sta vivendo una situazione difficile legata, oltre alle difficoltà in cui versano le sue aziende, su cui pende l'esito dei concordati, anche ad un nuovo scenario apertosi per il Viperetta. A descriverlo è l'edizione romana de La Repubblica.



Il patron blucerchiato sarebbe sotto indagine per l'accusa di bancarotta fraudolenta, legata proprio all'analisi dei vari passaggi degli accordi di fallimento relativi ad alcune delle aziende di proprietà di Ferrero e famiglia. I PM, stando a quanto scritto dal quotidiano, avrebbero 'ascoltato' il consiglio del giudice, e indagando negli atti relativi ai concordati di Farvem e Eleven Finance, avrebbero contestato al patron doriano un altro reato, appunto quello di bancarotta fraudolenta.



Lo stesso reato sarebbe contestato anche alla figlia Vanessa, al nipote Giorgio e all'amministratore Andrea Diamanti. Nelle tasche di Ferrero sarebbero arrivate ingenti somme di denaro mascherato dietro 'conciliazioni lavorative idelogicamente false', in realtà 'prive di fondamento'