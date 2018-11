Massimo Ferrero passa al contrattacco dopo la bufera che si è abbattuta nei giorni scorsi sul presidente della Sampdoria. Il patron blucerchiato, tramite i suoi legali gli avvocati Tenga e Tognozzi, ha presentato ieri mattina la richiesta di dissequestro di beni e immobili al Tribunale del Riesame di Roma. Il Viperetta resta in attesa anche della firma di chiusura delle indagini da parte della Guardia di Finanza. Si tratta di una tappa obbligatoria verso l'udienza preliminare, quando gli avvocati presenteranno la memoria difensiva del patron.



Stando a Il Secolo XIX fonti vicine al presidente sosterrebbero comunque che Ferrero sia vittima di un accanimento particolare, o comunque di un controllo molto attento e capillare, testimoniato anche dal fatto che la Guardia di Finanza ha già perquisito in almeno tre circostanze negli ultimi due anni la sede di Corte Lambruschini. Secondo l'edizione genovese de La Repubblica inoltre Ferrero proverà nei prossimi giorni a sottolineare quanto di buono fatto per la Samp.



L'imprenditore romano potrebbe utilizzare un comunicato o una nota pubblica, ricordando di non aver depauperato la rosa e sottolineando gli attivi di bilancio e gli investimenti fatti, in modo tale da cercare di limitare i danni di immagine che gli è costata la vicenda con parte della tifoseria, decisamente infuriata a seguito della vicenda. E' anche probabile che Ferrero sia allo stadio sabato sera, in occasione de match con il Bologna.