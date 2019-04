Mentre la vicenda della possibile cessione della Sampdoria resta avvolta da un velo di assoluto riserbo, ci sono alcuni dettagli che possono essere letti come indizi della poca fretta di vendere che trapela da Massimo Ferrero. Il numero uno di Corte Lambruschini ieri ha evitato tutte le domande in merito alla questione societaria, ma ha annunciato che sarà presente alla riunione organizzata dalla associazione delle leghe calcistiche europee, in programma il 6 e 7 maggio a Madrid.



Tra gli argomenti che verranno affrontati, si discuterà ​dell’evoluzione delle competizioni europee per club e del progetto di riforma della Champions League. Tematiche care al presidente blucerchiato,che spera sempre in un arrivo in Europa da parte della Samp. Probabilmente Ferrero non sarà presente di persona, delegando l'avvocato Antonio Romei, ma secondo l'edizione genovese de La Repubblica la notizia testimonia quanto l'imprenditore romano sia concentrato sulla programmazione del futuro della Samp.



C'è anche un altro aspetto in questo senso di cui tenere conto: Ferrero ieri ha presentato una sfida benefica al Ferraris, in programma il 27 maggio e che coinvolgerà giocatori di Sampdoria e Genoa. A maggio inoltrato, le tempistiche per una cessione saranno decisamente strette, e anche le dichiarazioni rilasciate ai margini della presentazion non sono tipiche di una persona pronta a lasciare da un momento all'altro Genova e la Samp.