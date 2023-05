Sarà un'altra giornata calda, per lae per il suo futuro. L'assemblea di ieri non è stata invalidata da Massimo, proprietario del club blucerchiato, che ha delegato il segretario generale del Doria, nonché amministratore di Sport Spettacolo Holding, Massimo Ienca. L'assemblea degli azionisti però è stata subito aggiornata ad oggi, alle 13.30, in modo da poter proseguire con una notte febbrile di trattative sull'asse Radrizzani/Manfredi e Ferrero. In serata è andato in scena un nuovoper sciogliere i nodi principali.- Gli scogli su cui si è incartata la trattativa al momento sono sostanzialmente due. Il primo riguarda l'ormai celebre, attualmente in lease back da Sport Spettacolo Holding a Banca Intesa San Paolo. Il gruppo vorrebbe riaverlo senza pagare, Ferrero invece(si parla di alcuni milioni di euro) per 'pareggiare' quanto già versato. Oltretutto sul logo, giova ricordarlo, pendono ancora le fideiussioni dei Garrone. Il secondo nodo sarebbe un'ulteriore differenza economica tra le parti. Il divario non verrebbe quindi solo dalla differenza di vedute sul marchio, ma anche da un gap economico che complessivamente si aggirerebbe attorno aiLe tempistiche logicamente sono brevissime. Entro questa sera vanno versati i 13,5 milioni degli stipendi, per evitare la penalizzazione. La cifra ovviamenteda parte di una banca. L'assenso da parte dell'istituto pare esserci, ma la banca pretende la certezza di un investitore disposto ad iniettare liquidità nelle casse esangui di Corte Lambruschini.C'è poi un'opzione sul piatto che aggirerebbe il Viperetta, ma la sensazione è che Radrizzani e Manfredi vogliano evitare di percorrere tale strada. Parliamo del cosiddettoattraverso l'ormai celebre articolo 120bis del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Applicandolo, tramite avvallo del Tribunale, c'è chi sostiene si possa bypassare Ferrero. Ci si esporrebbe però al rischio diNel frattempo, i tifosi vigilano: anche oggi si sono dati appuntamento a Corte Lambruschini, per le 13.00 per far sentire tutta la loro presenza agli attori in causa.