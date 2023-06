Questa mattina, a seguito dell'assemblea degli azionisti della società di Massimo Ferrero Sport Spettacolo Holding, controllante della Sampdoria, è stata revocata la carica di amministratore unico a Massimo Ienca, segretario generale della società blucerchiata. Il nuovo incarico è stato affidato all'uomo di fiducia di Ferrero, Massimo Toso.



A minare il rapporto tra Ienca e Ferrero pare essere stata la decisione, da parte del segretario della Samp, di tenere aperta l'assemblea dello scorso 29 e 30 maggio senza spostarla di cinque giorni, come avrebbe voluto il Viperetta, per approvare l'aumento di capitale necessario al salvataggio della Sampdoria. Saranno da valutare adesso le mosse della proprietà Samp, quindi dei Ferrero, nella prossima assemblea, in programma dopodomani. La preoccupazione è che Toso faccia slittare l'approvazione del bilancio alla seconda o terza convocazione, quindi al 19 o 20 giugno, o addirittura che decida di non approvarlo.