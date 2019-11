C'è una novità che riguarda la galassia Ferrero, e quindi indirettamente anche la Sampdoria. Come preventivato nei mesi scorsi il Viperetta e la sua famiglia stanno procedendo ad una ristrutturazione del gruppo di cui fa parte anche il club blucerchiato: i cambiamenti però coinvolgono il ramo dei cinema. La società Eleven Finance (in liquidazione) infatti ha concesso dallo scorso 15 ottobre ad un'altro gruppo l'affitto delle sale che alcuni anni fa Ferrero aveva rilevato dal fallimento del gruppo Cecchi Gori.



La società affittuaria, ossia la Adriano srl, è stata costituita nel 2017 ma risulta attiva da settembre. Secondo Il Secolo XIX sarebbe comunque riconducibile alla Eleven Finance, dal momento che anche la sede legale è la stessa tra le due società. Nel 'verbale d'accordo congiunto' viene specificato che l'operazione è portata a compimento "Nell'intento di una gestione ottimizzata e coordinata della crisi che ha colpito la società e in genere il mercato". Le sale coinvolte saranno Adriano, Atlantic, Admiral, Arlecchino e Ambassade a Roma, oltre che il complesso del cineplex di Pontedera.



La ristrutturazione si è resa necessaria perchè il bilancio del 2018 della Eleven Finance, chiuso con un passivo di oltre 55 milioni di euro (55.488.195 euro) ha generato una situazione di crisi irreversibile e la delibera dello stato di liquidazione, oltre che alla predisposizione di un piano di risanamento che prevede la liquidazione integrale degli assets societari.