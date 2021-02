Recentemente il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero si era fatto spesso vedere al Ferraris per le partite della squadra blucerchiata. Adesso però il Viperetta salterà due impegni consecutivi, quello con l'Atalanta e la successiva sfida con il Genoa, per il Derby della Lanterna.



Secondo Il Secolo XIX Ferrero attualmente si trova all'estero. Nessuna dietrologia legata alla Sampdoria o ad una sua possibile cessione però stando al quotidiano. L'imprenditore romano sarebbe impegnato da motivi personali, e ritornerà in Italia soltanto alla fine della prossima settimana. Ieri ha partecipato alla riunione dell'Assemblea di Lega in videoconferenza.