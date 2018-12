Massimofa una promessa quantomeno bizzarra. Una boutade tipica del presidente della, in linea con il personaggio, ma sicuramente molto curiosa in vista del match tra i blucerchiati e la. "Sono un uomo che ha tanti capelli, sono sempre stato un capellone" ha detto il numero uno di Corte Lambruschini "ma".Dal faceto al serio, Ferrero parla anche della vicenda del dissequestro dei suoi beni nell'ambito dell'operazione 'Fuori Gioco': "La cosa del dissequestro dei miei beni non è né una vittoria né una sconfitta. Sono state fatte delle indagini e sono dispiaciuto per la mia signora e per quello che ha dovuto passare. Il consiglio di amministrazione della Sampdoria sarà quasi totalmente nuovo e ho voluto fare questa cosa per dare un segnale.. Sto addosso ai giocatori, se fanno bene sono felice, altrimenti li meno. Quagliarella è infinito".Ferrero ha dato un'opinione anche sui fatti di Inter-Napoli: "Non voglio essere frainteso, ma il calcio è spettacolo e lo spettacolo non si ferma mai. Devonoe se un ultrà non si comporta come deve, deve essere rinchiuso e buttata via la chiave" ha concluso a Rai Radio1sport. "Il razzismo non ci deve essere, le persone devono essere arrestate"