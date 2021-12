Massimo Ferrero spera in un ‘regalo di Natale’ dal Tribunale del Riesame di Catanzaro, dove domani verrà esaminato il ricorso presentato nei giorni scorsi dagli avvocati Luca Ponti e Giuseppina Tenga, relativo all'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Paola, su richiesta della Procura.



L’obiettivo dei legali del Viperetta è quello di fargli trascorrere il Natale a casa, insieme alla moglie e ai figli. Ferrero, arrivato al sedicesimo giorno di detenzione. oggi avrebbe anche potuto essere presente a Catanzaro ma resterà a Milano. In Calabria andranno soltanto gli avvocati, che si attendono una risposta prima di Natale, perché il Tribunale del Riesame si deve pronunciare entro dieci giorni dalla ricezione degli atti. La risposta potrebbe arrivare già domani, mentre per le motivazioni passerà qualche giorno ulteriore.



Tre scenari si aprono per Ferrero. Prima opzione, il ricorso viene rigettato. In tal caso, gli avvocati potrebbero impugnare il dispositivo (ossia la risposta) in Cassazione o riprensentando un’istanza al gip, aggiungendo però elementi nuovi. Seconda possibilità, gli vengono concessi i domiciliari, a quel punto potrebbe uscire dal carcere e tornare a casa a Roma. Terzo scenario, scrive Il Secolo XIX, il ricorso viene accettato e il Viperetta torna a piede libero.