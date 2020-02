Torna a parlare Massimo Ferrero, e lo fa con dichiarazioni destinate probabilmente a far discutere il pubblico della Sampdoria, già provato dalla difficile vicenda relativa alla corsa salvezza. Il patron blucerchiato, dopo il crollo del CdA, ha commentato così il futuro del consiglio di amministrazione inviando una nota a Telenord: "​Non solo la società è solida ma abbiamo tutti i piedi ben piantati per terra. C’è stato tanto rumore per nulla: si è solo dimesso un consigliere per motivi personali".

Ferrero ha concluso la dichiarazione con un richiamo: "Faccio un appello: state vicini alla squadra e chiedo a tutti di nonl’ambiente.”