Il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero non ha seguito la squadra a Cagliari. In tribuna in Sardegna c'erano solo il responsabile amministrativo Alberto Bosco e il direttore sportivo Daniele Faggiano, che in seguito ha ragguagliato il patron sulla prestazione offerta dai giocatori e dall'allenatore Roberto D'Aversa.

Secondo La Repubblica, adesso l'umore del Viperetta sarebbe diametralmente opposto rispetto a quello dell'incontro di Milano, volto soltanto a fare il punto della situazione, senza mettere in discussione la fiducia. Stando al quotidiano nelle prossime ore il numero uno di Corte Lambruschini arriverà a Genova, e non sarebbe escluso un summit proprio con D'Aversa.