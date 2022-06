Il ritorno a Milano di Massimo Ferrero, ex presidente della Sampdoria, non è passato inosservato. Tanto è vero che Il Secolo XIX di oggi dedica un’intera pagina alla vicenda. Ieri infatti, in uno dei lussuosi hotel del capoluogo lombardo, il ‘Me Milan’ sede e teatro del calciomercato, alle 16.30 da un’Audi presa a noleggio è sbucato il Viperetta.



Ferrero ha incontrato alcuni direttori sportivi e agenti con cui in passato aveva grandi collaborazioni, secondo il quotidiano si sarebbe trattato di fatto del suo ritorno sulla scena, e la sua presenza a Milano potrebbe diventare una costante, tanto è vero che potrebbe fermarsi qualche giorno. Giova comunque ricordare che, a livello legale, Ferrero anche volendo non può incidere in alcun modo sul calciomercato essendo inibito fino a dicembre. Non può condurre trattative, né da solo né con l'attuale dirigenza.