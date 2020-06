Massimo Ferrero si destreggia tra l’udienza per la presunta distrazione fondi dalla Sampdoria, in programma oggi, l’approvazione del bilancio chiuso in passivo e pure le istanze di fallimento relative a due sue aziende, la Eleven Finance e la Farvem. Esattamente tra un mese infatti il Viperetta avrà una scadenza importante, ossia l’appuntamento con il Tribunale fallimentare per decidere in merito ai possibili concordati. Il Viperetta ha ottenuto le proroghe per 60 giorni, e il termine delle udienze per il deposito degli eventuali piani, per Eleven, cadrà il 25 luglio.



Nel frattempo, scrive Il Secolo XIX, negli ambienti calcistici si racconta di una grande intesa tra Ferrero e il presidente della Lazio Claudio Lotito. Negli ultimi mesi, stando al quotidiano, il numero uno blucerchiato si sarebbe avvicinato particolarmente al ‘collega’ biancoceleste, anzi, sarebbe particolarmente sensibile ai consigli del patron laziale.