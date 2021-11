Domani pomeriggio la Sampdoria, senza Nazionali, tornerà a lavorare in vista della partita con la Salernitana. Lo farà ancora sotto la guida di Roberto D'Aversa, confermato a parole sia dal presidente blucerchiato Massimo Ferrero che dal direttore sportivo Daniele Faggiano. Il Viperetta, in particolare, è appena tornato in Italia e presto sarà a Genova, per seguire da vicino la squadra.



Secondo La Repubblica, Ferrero quando arriverà a Bogliasco intratterrà dei colloqui con i singoli calciatori. L'obiettivo del patron romano è quello di sottolineare la sua convinzione di avere una squadra in grado di ripercorrere lo stesso cammino della scorsa stagione, e per questo motivo vorrebbe tastare gli umori e le disponibilità dei singoli giocatori, a partire da Quagliarella.