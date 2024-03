Sampdoria, finalmente Pedrola: va in panchina con la Ternana?

Lorenzo Montaldo

Quando si parla di questa situazione, il condizionale è d'obbligo: i tifosi della Sampdoria lo hanno imparato a loro spese perché purtroppo, da ottobre, hanno dovuto rinunciare ad uno dei grandi protagonisti della prima parte di stagione blucerchiata, ossia Estanis Pedrola. La vicenda del fantasista spagnolo è ancora avvolta parzialmente dal mistero: primo infortunio ad inizio ottobre, durante la partita con il Catanzaro, una giornata saltata, rientro il turno successivo, nei minuti finali della sfida con il Cosenza, e nuova ricaduta.



Da lì è iniziato il calvario del giocatore classe 2002, durato esattamente sei mesi. Tra cure in Spagna, a Desenzano e a Bogliasco, sono trascorsi i mesi sempre in silenzio. E il rientro è sempre stato posticipato: inizio novembre, poi dicembre, gennaio, febbraio... In tanti avevano perso le speranze, almeno sino agli ultimi tempi. Il mese di marzo è stato infatti quello cruciale per un miglioramento delle condizioni di Pedrola. Prima l'ex Barcellona è tornato a lavorare sul campo, poi parzialmente in gruppo, fino ai passi avanti degli ultimi giorni.



Le sue condizioni restano ovviamente da valutare, la Samp non si sbilancia e lo staff andrà con i piedi di piombo, ma filtrano buone sensazioni in vista della gara con la Ternana. E' infatti probabile che Pedrola possa essere convocato per la sfida di Pasquetta, magari senza essere impiegato, ma per tornare ad assaporare l'atmosfera di Marassi. Gli allenamenti della prossima settimana saranno cruciali in questo senso.