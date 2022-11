Già da qualche tempo a Genova, sponda Sampdoria, circolano le indiscrezioni relative ad un interessamento della Fiorentina per Abdelhamid Sabiri. Il fantasista marocchino, grande protagonista dello scorso campionato, sta vivendo un inizio stagione piuttosto difficoltoso ma pare che gli estimatori non manchino ugualmente. In particolare, il calciatore viene accostato proprio alla Fiorentina, prossima avversaria del Doria in campionato.



Domenica sono attesi al Ferraris l'ex di giornata Daniele Pradé e Joe Barone. La presenza di entrambi è scontata, essendo due dirigenti viola, ma probabilmente i due monitoreranno da vicino la prestazione di Sabiri. Oltretutto, i plenipotenziari del club toscano erano già stati avvistati ad un'altra partite della Sampdoria, quella inaugurale delle gestione Stankovic al Dall'Ara con il Bologna. L'osservato speciale del match come detto sarà Sabiri, ma la viola dovrà guardarsi dalla concorrenza di altre società: in estate, scrive Sampnews24.com, l'ex Ascoli era entrato anche nel mirino della Roma.