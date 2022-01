Niente Sampdoria, molto probabilmente, per l'esterno del Milan Samu Castillejo. Il giocatore, seguito dai blucerchiati e richiesto da Giampaolo, se lascerà i rossoneri lo farà per altre destinazioni. La fumata tra le due società, infatti, è stata nera, e i motivi alla base del mancato accordo sono sostanzialmente tre.



Il primo è rappresentato dalla concorrenza: l'esterno offensivo ha parecchio mercato in Liga, dove lo seguono il Betis, l'Espanyol e il Valencia. La seconda causa del trasferimento sfumato, invece, è da ricercare nella formula. Il Milan avrebbe spinto per un acquisto a titolo definitivo o per un prestito con obbligo di riscatto, l'orizzonte temporale doriano, invece, non arriva oltre a giugno.



Terzo ostacolo, scrive Sampnews24.com, l'ingaggio del calciatore. Castillejo percepisce 1,5 milioni netti a stagione, i blucerchiati avrebbero dovuto pagare i 5 mesi rimanenti, ma in questo momento si tratta di una cifra fuori portata per le casse di Corte Lambruschini. Niente intesa tra le parti, quindi, e futuro di Castillejo che, salvo colpi di scena, non sarà a Bogliasco.