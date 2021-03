Ovviamente, come al solito Claudio Ranieri ha fatto molta pretattica in vista del derby di questa sera. Il tecnico della Sampdoria non ha dato indiscrezioni su quella che potrebbe essere la formazione iniziale dei blucerchiati in vista della sfida con il Genoa, ma i ballottaggi sono parecchi.



Secondo Il Secolo XIX, la Sampdoria potrebbe partire con un 4-4-1-1 impiegando Tonelli centrale di fianco a Colley, Candreva e Jankto sulle fasce tenendo fuori Damsgaard e Ramirez rifinitore alle spalle del solo Quagliarella. Con questo sistema, resterebbe fuori anche Keita, in ballottaggio proprio con l'uruguaiano.