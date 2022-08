La Sampdoria vuole definire un innesto in difesa il prima possibile. Il nome in pole, attualmente, è Daniele Rugani della Juventus. L'accordo con il club bianconero c'è già, sulla base di un prestito con ingaggio da 3 milioni netti a stagione pagato al 50% dai bianconeri, mentre la Samp contribuirebbe con 1,5 milioni a stagione. Il giocatore, però, ha preso qualche giorno di tempo per valutare le altre opzioni, con Galatasaray, Empoli e Verona in attesa.



Se non dovesse chiudere per Rugani, la Samp andrebbe su un altro esubero di una big, ossia il Milan. Ai bluucerchiati piace molto anche Matteo Gabbia, centrale dei rossoneri prima alternativa a Rugani. Il giocatore è rimasto in panchina per tutta la sfida tra la squadra di Pioli e il Vicenza, sembra fuori dalle rotazioni del mister e la Samp definirebbe il suo arrivo in prestito in caso dovesse saltare Rugani.