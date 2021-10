Sono già giornate di valutazione per mister Roberto D'Aversa, alle prese con le scelte in vista della partita con l'Atalanta. In attacco, in particolare, il ballottaggio sembra coinvolgere tre giocatori della Sampdoria, ossia Manolo Gabbiadini, Francesco Caputo e Fabio Quagliarella. La sensazione, però, è che il tecnico abbia già le idee chiare in merito.



La Samp potrebbe sistemarsi con Gabbiadini ancora titolare, e affiancargli nuovamente Caputo, come già fatto con lo Spezia, per poi innescare la staffetta a gara in corso con Fabio Quagliarella.